Calciomercato Milan – Di Marzio: “Under obiettivo. Al posto di Rodriguez…”

CALCIOMERCATO MILAN – Giornata intensa. Non solo perchè è arrivata la vittoria per 3-0 in Milan-SPAL di Coppa Italia, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Molto vicino alla cessione Ricardo Rodriguez, che ha scelto il Fenerbahce. Al suo posto, ovviamente, dovrà arrivare qualcuno. Theo Hernandez dà grandi garanzie e quindi si punterà su un giovane col lavoro di scouting. Due i nomi secondo Gianluca Di Marzio. Il primo è quello di Antonee Robinson, del Wigan. Classe 1997 valutato 2,5 milioni. Il secondo è Aaron Hickey, degli Heart of Midlotian. Lui è un giovanissimo talento, classe 2002, di cui si dice un gran bene. È già titolare in Scozia e ha anche segnato un gol, nonostante abbia appena 18 anni da compiere.

Sugli esterni, invece, dopo che è sfumato Matteo Politano dell’Inter, il Milan ha deciso di puntare tutto su Cengiz Under della Roma. Il turco è il primo obiettivo al posto di Suso, sempre in uscita. Le possibilità sono due: scambio, se la Roma dovesse accettarlo; o cessione di Suso e acquisto di Under, che non è rimasto contento dell’acquisto di Politano da parte dei giallorossi.

