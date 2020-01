Calciomercato Milan – Rodriguez al Fenerbahce: è fatta

CALCIOMERCATO MILAN – È arrivata la fumata bianca. Ricardo Rodriguez ha deciso di trasferirsi al Fenerbahce, che ha avuto dunque la meglio sul PSV Eindhoven. Il terzino andrà in Turchia, dopo che anche il Milan ha trovato l’accordo con il Fenerbahce. Accordo arrivato proprio nelle ultime ore. Il motivo della scelta per Rodriguez è ovviamente l’ingaggio più alto. Si trasferisce in prestito gratuito, ma con obbligo di riscatto fissato a soli 5 milioni. Fa discutere il prezzo, con il Milan che sperava di guadagnare almeno il doppio, dopo che appena due anni e mezzo fa era costato circa 15 milioni. Al momento, però, la priorità del club sembra quella di cedere gli esuberi, a qualsiasi costo. In tutti i sensi. Intanto sembra vicinissimo Olmo… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android