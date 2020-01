Calciomercato Milan – Rodríguez, testa a testa PSV-Fenerbahçe

CALCIOMERCATO MILAN – Si avvicina sempre di più, in casa Milan, la cessione di Ricardo Rodríguez, terzino sinistro classe 1992, in questa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘gianlucadimarzio.com‘, il Milan, dopo quella del PSV Eindhoven, ha ricevuto un’altra, interessante proposta per il laterale elvetico.

Arriva dal Fenerbahçe, che si era già interessato al calciatore nel recente passato: il rilancio dei turchi, quindi, apre un vero e proprio testa a testa per Ricardo Rodríguez.

Entrambi i club sono disposti a prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessivamente di 6 milioni di euro. Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del giocatore. Il Fenerbahçe offre a Ricardo Rodríguez un ingaggio più alto.

