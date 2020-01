Calciomercato Milan – Siviglia su Piatek: l’offerta degli andalusi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sebbene giochi titolare, questo pomeriggio, in Milan-Spal degli ottavi di finale di Coppa Italia, il centravanti Krzysztof Piatek, classe 1995, resta sul mercato e potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio.

Piatek, 4 gol in 18 gare di campionato con il Diavolo, viene valutato, dal club di Via Aldo Rossi, 30 milioni di euro: il ‘Pistolero‘ polacco ha estimatori all’estero. In Premier League, hanno fatto dei sondaggi, concreti, l’Aston Villa ed il Tottenham, mentre, in Bundesliga, il numero 9 rossonero piace al Bayer Leverkusen.

Attenzione, però, perché nelle ultime ore il Siviglia, club della Liga spagnola che ha venduto Moanes Dabbur e Javier Hernández, sembra essere balzato avanti a tutti: il Milan e la società andalusa, infatti, starebbero lavorando al trasferimento di Piatek a Siviglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, nel prossimo giugno, fissato proprio a 30 milioni.

Intanto, sul fronte delle entrate, il Milan punta un funambolo che già gioca nel campionato italiano per sostituire un altro partente illustre, Jesús Suso. Per le ultime, continua a leggere >>>

