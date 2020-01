PM – Calciomercato Milan: ‘no comment’ del Lipsia su Suso, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo tre stagioni e mezzo da titolare indiscusso del Milan, lo spagnolo Jesús Suso, classe 1993, sembra essere davvero in uscita dal club rossonero. Si è rotto più di qualcosa nel rapporto di Suso con l’ambiente rossonero, con i tifosi, ma anche con la società, al punto tale che il ragazzo, in questo periodo, sta spingendo con il suo agente, Mino Raiola, per andare via.

Suso, nonostante il pessimo avvio di stagione (appena un gol su calcio di punizione lo scorso 31 ottobre e due assist, uno per Hakan Çalhanoglu il 31 agosto ed uno per Theo Hernández l’8 dicembre), vanta, infatti, ancora tanti estimatori, in Italia ed all’estero.

Nel nostro campionato, Roma, Fiorentina e Napoli (dove c’è Gennaro Gattuso, che da sempre stravede per lui), tengono le antenne dritte, ma appare difficile che le compagini italiane possano soddisfare le richieste del Milan per Suso. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, non intende cedere il calciatore iberico con la formula del prestito.

La società valuterà, esclusivamente, offerte per la cessione a titolo definitivo dai 25 milioni di euro più bonus in su: per un giocatore giunto, nel gennaio 2015, per 200mila euro dal Liverpool, si tratterebbe di una maxi-plusvalenza, ossigeno puro per le casse del Diavolo. Roma e Napoli, però, potrebbero giocarsi due importanti carte per un eventuale scambio.

Al Milan, infatti, piacciono sia il turco Cengiz Ünder, classe 1997, turco della Roma, sia Hirving Lozano, classe 1995, messicano del Napoli, che, nelle loro rispettive squadre di appartenenza, non sono prime scelte. Più probabile, comunque, che, se dovesse realmente concretizzarsi una separazione, Suso possa andare a giocare all’estero.

Nella Liga spagnola lo seguono Valencia, Siviglia, Getafe ed Atlético Madrid. Raiola, su questo fronte, appare molto operativo. Si dice, però, che l’offerta più concreta per Suso, nell’ordine dei 20 milioni di euro, sia arrivata al Milan dalla Bundesliga tedesca più precisamente dal RB Lipsia, capolista del campionato.

Il club dell’ex Germania dell’Est, da noi contattato, non ha voluto commentare i ‘rumors‘ di calciomercato su Suso, non confermando la notizia di un interesse forte per il numero 8 rossonero né, di fatto, smentendola. E la stampa tedesca, in questi giorni, appare piuttosto certa di come Suso possa rappresentare l’innesto ideale per i ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann. Andando a Lipsia, tra l’altro, Suso potrebbe coronare il suo sogno: giocare la Champions League.

