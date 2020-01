Calciomercato Napoli – Ufficiale Lobotka: i dettagli dell’operazione

CALCIOMERCATO NAPOLI – Adesso è ufficiale: dopo una lunga trattativa, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha concluso l’acquisto di Stanislav Lobotka, classe 1994, centrocampista slovacco mancino che arriva dagli spagnoli del Celta Vigo. Il club azzurro lo ha reso noto attraverso i propri canali social ufficiali.

Lobotka è stato, come di consueto, salutato su ‘Twitter‘ anche dallo stesso Presidente del Napoli, che non vedeva l’ora di mettere a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso un altro rinforzo di qualità in mezzo al campo dopo l’acquisto, dai tedeschi del RB Lipsia, del più esperto Diego Demme, classe 1991.

Lobotka, che già oggi ha svolto il suo primo allenamento con la squadra campana presso il centro tecnico di Castel Volturno, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio di 1,8 milioni di euro netti a stagione. Al Celta Vigo, suo ex club, una cifra importante: 20 milioni di euro più 4 di bonus per la cessione dello slovacco a titolo definitivo.

Milan e Inter, intanto, ragionano su un possibile scambio tra Franck Kessié e Matias Vecino.

