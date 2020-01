Calciomercato Milan – Suso, sondaggio dell’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan pensa agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal, ma in primo piano c’è anche il mercato. Due i giocatori che potrebbero essere ceduti: Krzysztof Piatek e Jesus Suso.

Su Piatek, come noto, ci sono diverse squadre, tra cui Aston Villa, West Ham, Bayer Leverkusen, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Il Milan per cederlo vuole 30 milioni di euro, visto che il club rossonero nel gennaio scorso ne aveva versati 35. In lizza c’è anche il Tottenham, che sta cercando un sostituto di Kane, centravanti che starà lontano dai campi di gioco per diversi mesi.

Per quanto riguarda Suso, il Lipsia avrebbe offerto 20 milioni, ma il Milan chiede almeno 25 . In Spagna, l’ex Liverpool è seguito da Valencia, Siviglia e Getafe, ma attenzione anche all’Atletico Madrid, che nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio. Tutto è ancora possibile, ma è chiaro che Suso potrebbe decidere di andare via, considerando il fatto che Pioli lo metterà in panchina anche questa sera in Coppa Italia, dopo l’esclusione di sabato scorso contro il Cagliari. C’è anche un altro calciatore che non trova più spazio con Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android