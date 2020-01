Coppa Italia – Milan-Spal, non c’è più spazio per Suso e Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera vuole vincere assolutamente a San Siro contro la Spal, in quanto la Coppa Italia può diventare molto importante per strappare un posto nella prossima Europa League.

Oltre a Donnarumma, a San Siro mancheranno Calabria (distorsione alla caviglia destra senza interessamento dei legamenti), Musacchio (contusione alla caviglia sinistra, spazio al debuttante Kjaer) e Calhanoglu, fermato da un problema al polpaccio destro che sembra recuperabile, ma la grande novità rispetto alla gara contro il Cagliari è la panchina di Zlatan Ibrahimovic. La coppia d’attacco infatti sarà costituita da Piatek e Rafael Leao, con lo svedese pronto a entrare in caso di necessità.

Un altro aspetto da sottolineare è la nuova esclusione di Suso e l’ennesima panchina di Paqueta. Il passaggio al 4-4-2 ha“tagliato” Suso, sorpassato da Castillejo, mentre la vocazione da mezzala di Paquetà difficilmente potrà trovare sbocchi nei compiti richiesti ai mediani in questo sistema di gioco. Come era facilmente prevedibile, l’arrivo di Ibrahimovic ha cambiato tutto: Pioli ha cercato e cercherà di mettere i suoi giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, ma per lo spagnolo e il brasiliano non sembra davvero esserci più spazio in questo Milan. Intanto è spuntata un’anticipazione sulla prima maglia del Milan della prossima stagione, continua a leggere >>>

