Calciomercato Milan – Piatek titolare in Coppa Italia, ma resta in vendita

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, è vero che l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic oscurerebbe chiunque, ma è anche vero che Piatek da certo punto di vista l’ha fatto da solo, inanellando una serie di prestazioni inconcludenti. In questa stagione ha segnato solo quattro gol, di cui tre su rigore.In una sola occasione, a San Siro di fronte al Lecce, Piatek ha concluso in porta un’azione manovrata: insomma il momento è complicato, ma l’ex Genoa sarà titolare questa sera in Coppa Italia contro la Spal.

Piatek resta comunque sul mercato per 30 milioni di euro, visto che il Milan nel gennaio scorso ne aveva versati 35. Le cose sono andate bene nella scorsa stagione, con Krzysztof che è stato il miglior marcatore rossonero del 2019, con 15 reti segnate. Le cose però sono cambiate in questa annata, con l’attaccante che non riesce più a incidere come un tempo. Quella contro il Cagliari di sabato scorso è stata la prima partita dal suo arrivo in rossonero trascorsa interamente in panchina, dopo averne disputate 39 consecutive: era partito altre volte in panchina, ma sempre subentrato in corsa.

Ritornando al mercato, gli estimatori per Piatek non mancano ( Aston Villa, West Ham, Bayer Leverkusen), ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Vedremo cosa succederà, ma intanto il polacco ha una grande chance da sfruttare quest'oggi in Coppa Italia: chissà che il 4-4-2 non lo possa agevolare, anche se Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina. Adesso o mai più. Il Pistolero deve tornare a sparare.

