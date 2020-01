CALCIOMERCATO MILAN – Come ha riportato il giornalista Alfredo Pedullà, in settimana è previsto un incontro tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera per Jesùs Suso. Sul numero 8 del Milan ci sarebbero l’Atletico Madrid e il Siviglia, con la Roma defilata dopo aver chiuso per Matteo Politano, atteso domani mattina per le visite mediche.

