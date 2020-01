Coppa Italia – Milan-Spal, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Semplici

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Spal, gara in programma alle ore 18:00 e valida per gli ottavi di finale ad eliminazione diretta di Coppa Italia.

Sono uscite, da pochi istanti, le formazioni ufficiali con cui i rossoneri di Stefano Pioli e gli estensi di Leonardo Semplici scenderanno in campo. Vediamole insieme!

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, D. Maldini, Suso, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Cionek, Salamon, Mastrilli, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Di Francesco, Cuellar. Allenatore: Semplici.

Partirà, dunque, dalla panchina ancora una volta lo spagnolo Jesús Suso. Per lui la permanenza al Milan si fa sempre più difficile … per i dettagli di calciomercato, continua a leggere >>>

