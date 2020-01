Coppa Italia – Milan-Spal, Semplici: “Rossoneri rilanciati con Ibrahimovic”

NEWS MILAN – “La Gazzetta dello Sport“, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Milan.

Sulla partita: “Sarà una Spal che dovrà fare una bella prestazione. Voglio vedere una squadra che giochi con la stessa personalità di Firenze. Proveremo a dare tutto. Bryan Dabo sarà sicuramente della partita e cercheremo di conquistare il passaggio del turno che sarebbe una cosa eccezionale contro una squadra di grande valore”.

Sulla formazione: “Thiago Cionek lo portiamo ma ha un problema fisico, così come Mattia Valoti ha avuto un attacco influenzale. Cercheremo di scegliere gli undici che possano garantirci una certa prestazione. Dabo l’ho visto bene, è arrivato con tanto desiderio di dare il suo apporto alla squadra. Ha bisogno di minutaggio e cercheremo di portarlo nelle giuste condizioni possibili per portarlo in forma. Francesco Di Francesco? Magari lo utilizzerò durante la gara. La sua condizione sta crescendo, ma inizialmente partiranno altri”.

Sul Milan: “È un Milan sulle ali dell’entusiasmo, credo che si sia rilanciato con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Troveremo una formazione di grande valore, nonostante la classifica. Sarà uno stimolo in più per cercare di fare la prestazione e mettere in difficoltà la gara”.

Sul mercato di gennaio: “Può portare trascinatori, sia sotto il punto di vista tecnico che morale. Gente motivata che ha voglia di dimostrare il suo vero valore. Sono convinto che i giocatori che arriveranno, avranno questo spirito. Sotto questo aspetto Davide Vagnati è sempre stato bravo a cercare profili del genere”.

Sulla prestazione di Firenze: “I ragazzi sono molto dispiaciuti, ma c’è la possibilità di rimediare. Un rimedio che deve partire in maniera veloce e con la giusta spensieratezza. Non abbiamo più niente da perdere, più di ultimi non si può stare. Bisogna scrollarsi di dosso questa negatività. Sta solo a noi cercare di uscire da questa situazione, abbiamo le qualità e siamo convinti di poterlo fare”.

Ancora sul mercato: La società sta cercando di rinforzare la rosa e bisogna essere convinti. Io sono il primo ad esserlo, consapevole delle qualità del gruppo e delle difficoltà incontrate fino a oggi. Ma stiamo lavorando per raggiungere il traguardo, con fiducia e positività, cercando di mettere in campo la nostra forza".

