Milan, Kjaer fa pace con Ibrahimovic: “E’ un campione”

ULTIME NEWS MILAN – Simon Kjaer è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrale danese ritrova Zlatan Ibrahimovic come compagno di squadra dopo la lite del 2016, quando i due vestivano le casacche di Fenerbahce e Manchester United. Volarono parole grosse, con Ibrahimovic che mise le mani addosso al neo numero 24 rossonero. Ma Kjaer, in occasione della sua intervista a ‘Milan Tv’, ha dimostrato di aver dimenticato tutto e elogia lo svedese: “Non ha bisogno che io o qualsiasi altra persona del calcio ci mettiamo a dire quanto è forte. Anche a 38 anni, pur non avendo lo stesso fisico di 10 anni fa, può fare la differenza”. Queste le parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. Intanto in Coppa Italia toccherà ad Antonio Donnarumma giocare al posto del fratello, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android