Coppa Italia, Milan-Spal: tra i pali ci sarà Antonio Donnarumma

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, sarà Antonio Donnarumma a difendere i pali del Milan in Coppa Italia contro la Spal. Il fratello Gianluigi non si è allenato ieri a causa di una contrattura del retto femorale della coscia sinistra e non sarà del match. A rischio la sua presenza anche in campionato contro l’Udinese. Un infortunio che coincide con la partenza di Pepe Reina, sul punto di entrare contro il Cagliari. Al suo posto è arrivato Asmir Begovic, che però ancora non si è allenato con i compagni e non sarà buttato nella mischia. Per questo motivo Antonio Donnarumma farà la sua terza presenza in rossonero, dopo Inter in Coppa Italia e Ludogorets in Europa League. Intanto si allontanano le voci di mercato per Franck Kessie? Per saperne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android