Calciomercato Milan – Piatek, diverse squadre interessate al polacco

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Krzysztof Piatek, dopo aver trascorso tutta la partita contro il Cagliari in panchina, sarà titolare questa sera in Coppa Italia contro la Spal, ma il polacco resta sul mercato.

Piatek può essere venduto, ma servono almeno 30 milioni per il suo cartellino, visto che il Milan nel gennaio scorso ne aveva versati 35 al Genoa. Gli estimatori per l’attaccante non mancano ( Aston Villa, West Ham, Bayer Leverkusen), ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Intanto i rossoneri pensano a un nuovo esterno offensivo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android