Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez preferisce il Fenerbahce

CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera tiene banco il futuro di Ricardo Rodriguez, che con ogni probabilità lascerà il Milan nel mercato di gennaio.

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento da parte del Psv, ma secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il calciatore preferirebbe il Fenerbahce.I turchi, come noto,sono interessati a Rodriguez, ma l’offerta di prestito oneroso (1 milione), con diritto di riscatto fissato a 6, non convince Maldini e Boban, che vogliono l’obbligo. Intanto anche il futuro di Suso è fortemente in bilico, continua a leggere >>>

