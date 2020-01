Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez-Psv, la richiesta dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riferito da Sky Sport, sembra vicino l’accordo tra Milan e Psv per Ricardo Rodriguez. Nella giornata di ieri, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto al club olandese un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro per lasciar partire lo svizzero: gli emissari ora torneranno in Olanda per chiedere il permesso al Psv di procedere con la trattativa. La sensazione è che l’accordo sarà trovato, anche perchè il calciatore vuole lasciare il Milan per giocare con continuità. Intanto ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Spal, continua a leggere >>>

