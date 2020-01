Pioli: “Turnover? Sì, ma sarà la squadra migliore possibile”

MILAN-SPAL – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ dei temi principali di Milan-Spal, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le parole dell’allenatore emiliano circa il possibile turnover: “Le valutazioni verranno fatte a 360 gradi. Siamo usciti da Cagliari con piccoli infortuni per parecchi giocatori, vedremo se li recupereremo. La squadra sarà la migliore possibile, magari con calciatori più freschi che non hanno giocato domenica e più preparati per la gara di domani”. Ecco i convocati per la gara di domani: parecchi assenti>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android