Coppa Italia – Verso Milan-Spal, i convocati di Pioli: ci sono Begovic e Kjaer

NEWS MILAN – Concluso l’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ufficializzato i 21 rossoneri convocati per Milan-Spal, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00 a ‘San Siro‘.

Questo l’elenco completo dei rossoneri disponibili, in cui figurano i nuovi acquisti Asmir Begović (portiere prelevato in prestito secco dal Bournemouth) e Simon Kjaer (difensore preso in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia). Assenti, invece, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Davide Calabria, Mateo Musacchio e Hakan Çalhanoglu.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, Soncin;

DIFENSORI: Conti, Gabbia, Theo Hernández, Kjær, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Krunić, Paquetá;

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Rafael Leão, Maldini, Piątek, Rebić, Suso.

Intanto, oggi ha parlato proprio Begović ai microfoni di ‘Milan TV‘ nella sua prima intervista esclusiva da calciatore rossonero: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>