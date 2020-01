Calciomercato Milan – Ufficiale: Kjaer è un nuovo difensore rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’annuncio arrivato dal Siviglia, club proprietario del suo cartellino, ecco arrivare anche quello del Milan: il difensore centrale Simon Kjaer, classe 1989, è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero per la seconda parte di questa stagione. Ecco il comunicato stampa ufficiale diffuso, pochi istanti fa, dal club di Via Aldo Rossi attraverso i propri canali:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, dal Sevilla FC le prestazioni sportive del difensore Simon Thorup Kjær. Il difensore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020.

Simon Kjær, nato a Horsens (Danimarca) il 26 marzo 1989, è cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, con cui debutta in Prima Squadra tra i professionisti nella stagione 2007/08. Nella sua carriera veste le maglie di US Palermo, VfL Wolfsburg, AS Roma, LOSC Lille, Fenerbahçe SK, Sevilla FC e Atalanta BC per un totale di 408 presenze e 20 gol. Dal 2016 è anche Capitano della Nazionale danese con cui vanta 95 presenze e 3 gol.

Kjær si unirà ai nuovi compagni di squadra a partire da oggi e giovedì 16 gennaio è in programma la conferenza stampa di presentazione, con diretta televisiva sul ‘Club Channel‘ “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan. Benvenuto Simon!“.

