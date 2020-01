Calciomercato Milan – UFFICIALE: Il Siviglia comunica la cessione di Kjaer

CALCIOMERCATO MILAN – Era solo questione di tempo, ma adesso è ufficiale: Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. L’ufficialità arriva direttamente dal Siviglia, proprietaria del cartellino del danese. Ecco il comunicato del club spagnolo:

“Simon Kjaer, giocatore finora in prestito all’Atalanta, ha risolto il suo contratto con la squadra bergamasca e ha iniziato un nuovo periodo di prestito, in questo caso nelle fila dell’AC Milan, con cui il Sevilla FC ha inserito un’opzione di acquisto per il centrale danese fino a fine stagione”.

