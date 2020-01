Calciomercato Milan – Calhanoglu, l’Arsenal chiede informazioni

CALCIOMERCATO MILAN – Passano le stagioni ma Hakan Calhanoglu rimane una costante nella formazione titolare del Milan. Che sia 4-3-3 o 4-4-2, il turco rimane un punto fermo dei rossoneri, anche se continua ad offrire prestazioni non all’altezza della situazione. Il giocatore non è molto amato dai suoi tifosi, ma gli allenatori continuano sempre a metterlo in campo dal primo minuto. Una situazione ambigua, paradossale, con il mercato sempre in agguato.

Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ l’Arsenal ha chiesto informazioni al Milan proprio per Calhanoglu. La sua partenza non è così difficile da immaginare, ma neanche scontata. Bisognerà vedere con quale formula i ‘Gunners’ si faranno avanti. Intanto Ivan Gazidis non è convinto dello scambio Politano-Kessie, continua a leggere >>>

