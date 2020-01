Calciomercato Milan – Piatek, la Premier League è sempre più vicina

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, pone l’accento sul futuro prossimo di Krzysztof Piatek, che sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il polacco è rimasto in panchina contro il Cagliari per scelta tecnica per la prima volta da quando veste il rossonero. Una situazione che potrebbe far scattare qualcosa nell’ex Genoa, intento a valutare le proposte che arrivano dalla Premier League. Su di lui ci sono Tottenham e Aston Villa su tutte, alla ricerca di una prima punta per sostituire Harry Kane da una parte e Wesley dall’altra. I possibili sostituti per il Milan sono Matteo Politano dell’Inter e Andrea Petagna della Spal. Intanto Asmir Begovic è il nuovo portiere del Milan, continua a leggere >>>

