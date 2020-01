Calciomercato Milan – Arriva Begovic in prestito per sei mesi

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, il Milan potrà contare su Asmir Begovic, portiere che arriva in prestito secco per sei mesi. L’addio di Pepe Reina all’Aston Villa ha aperto alla necessità di trovare al più presto un suo sostituto. Dopo aver valutato vari profili, i rossoneri si sono convinti che il bosniaco fosse quello giusto. Nella giornata di ieri Begovic si è recato presso la clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche di rito, prima di ottenere l’idoneità sportiva e mettere nero su bianco. Intanto il Milan pensa ad un difensore d’esperienza per completare il reparto, continua a leggere >>>

