Calciomercato Milan – Dalla Germania: rossoneri su Jerome Boateng

CALCIOMERCATO MILAN – Preso Simon Kjaer dall’Atalanta, il Milan non può accontentarsi. I rossoneri hanno bisogno di almeno un altro difensore, come sottolineato da Stefano Pioli, e stanno valutando sul mercato quali occasioni ci sono. Il danese, infatti, è stato preso come sostituto di Mattia Caldara, che ha fatto il percorso inverso, ma il Milan era già comunque a caccia di un centrale di difesa per rinforzare il reparto. Ecco perchè nelle menti dei dirigenti milanisti Kjaer è stato certamente un upgrade rispetto a un Caldara fuori condizione e il nome nuovo dovrà invece far fare il salto di qualità. Si valutano profili d’esperienza e con qualità. Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, nelle ultime ore il Diavolo si è fatto sotto con il Bayern Monaco per Jerome Boateng, fratello di Prince in uscita dal club bavarese. Classe 1988 (32 anni), è valutato circa 15 milioni. Identikit ideale per la difesa milanista. Su di lui, però, c’è anche l’interesse dell’Arsenal. Chissà che Prince non possa consigliargli la sponda rossonera… Intanto Kjaer ha fatto le visite mediche… Continua a leggere >>>

