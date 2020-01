PM – Calciomercato Milan: Dani Olmo vicino per 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Aveva detto ci sarebbero potute essere sorprese nel corso del calciomercato, Paolo Maldini nel pre partita del match di Coppa Italia. La conferma non si è fatta attendere. Ecco la prima sorpresa: Dani Olmo è a un passo dal Milan. Il talento classe 1998, secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, è vicinissimo a trasferirsi in rossonero. Il costo dell’operazione è di circa 30 milioni o poco più. Considerato uno dei giovani più importanti della Spagna, stella dell’Under 21, gioca nella Dinamo Zagabria. Sembrava essere a un passo dal Barcellona, ma il Milan si è inserito e sembra pronto ad aggiudicarselo. L’operazione, in dirittura d’arrivo, è stata condotta interamente da Zvonimir Boban, che l’ha voluto fortemente. Continua a leggere >>>

