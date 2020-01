Coppa Italia – Milan-Spal, Maldini: “Mercato? Aspettiamo e vedremo”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ prima di Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini: “Zlatan Ibrahimović è un leader, un giocatore importante. Ma non è venuto solo per quello: può giocare ad alto livello e lo ha dimostrato. Modulo 4-4-2? Per ora è così, poi vediamo siamo una squadra che si può adattare a vari moduli, questo è quello che funziona meglio. Mercato? aspettiamo e vedremo”. Per le formazioni ufficiali della sfida di ‘San Siro‘ tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli estensi di Leonardo Semplici, continua a leggere >>>

