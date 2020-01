Calciomercato – Dani Olmo: “Sono felice dell’interesse del Barcellona”

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Olmo, calciatore della Dinamo Zagabria, accostato al Milan nei mesi scorsi, nell’intervista rilasciata a L’Esportiuì, ha parlato del suo futuro.

“Mi rende felice che il Barcellona pensi concretamente di portarmi a casa – dice Dani Olmo -. Il mio obiettivo è quello di andare agli Europei. E sarà difficile per me se nei prossimi mesi giocherò in un campionato minore, come quello in Croazia. Voglio fare un passo in avanti nella mia carriera. Sono pronto”. Intanto Zlatan Ibrahimovic deve sfatare un tabù, continua a leggere >>>

