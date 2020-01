Milan-Udinese, le probabili formazioni: Kjaer titolare anche in campionato

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’esordio in Coppa Italia con la maglia del Milan, arriverà anche quello in campionato per Simon Kjaer.

Complici i problemi di Mateo Musacchio, che non è stato convocato, Kjaer sarà al fianco di Alessio Romagnoli nella partita di quest’oggi contro l’Udinese. Non convocato neanche Calabria, che sarà sostituto da Conti, mentre sulla sinistra è ovviamente inamovibile Theo Hernandez. Intanto, tornando al mercato, è incerto il futuro di tre giocatori rossoneri, continua a leggere >>>

