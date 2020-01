Pioli su Paqueta: “Non può essere felice, non è un esterno puro”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato del momento non trullante di Lucas Paqueta. Ecco le sue dichiarazioni sul brasiliano: “Paqueta sta bene, si sta allenando bene e non può essere completamente soddisfatto come chi non gioca. Non è un esterno puro, se gioca Paqueta non posso chiedergli la profondità di Castillejo ma magari chiedo ad un terzino di spingere di più. L’importante è avere una squadra equilibrata”. Gianluigi Donnarumma giocherà domani? Ecco la riposta di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

