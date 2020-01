Kjaer: “Ibrahimovic? Meglio averlo con te. Sono venuto per giocare”

NEWS MILAN – Il difensore danese del Milan Simon Kjaer è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset: ecco le sue dichiarazioni.

Sul suo arrivo e il momento del Milan: “Ognuno ha la sua strada, però è molto importante lavorare tanto, poi ognuno ha il suo modo di contribuire sul campo. Ognuno di noi che è arrivato ora è venuto per dare esperienza. Ieri sera sono entrato per dare tranquillità e indicazioni. Con il tempo tutto migliorerà. Sono venuto qui per giocare, senza dubbi”.

Sulle battaglie con Ibra: “Si deve sempre fare il massimo. Io penso che in base a come tu ti alleni giochi in partita per quello mi alleno al massimo. Ho avuto delle belle guerre con Ibra, per me è sempre stato un piacere giocare contro i campioni. Come mi ha accolto? Bene. Non c’è nessun problema, siamo qui per lo stesso obiettivo. Meglio averlo a favore che contro. Lui ha la specialità di stare attento su ogni cosa, ci fa dare a tutti di più. Ha vinto con tutte le squadre. Ogni tanti vedi giocatori fortissimi che non vincono, lui ha vinto sempre e capisco il perché”.

Su Eriksen: “E’ un giocatore fortissimo e uno dei migliori nel suo ruolo”. Queste, invece, le sue parole in conferenza stampa>>>

