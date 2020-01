Verso Milan-Udinese, Ibrahimovic cerca un gol importante: il motivo

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic vuole entrare nella top ten. Come viene riportato da Opta, infatti, lo svedese, se dovesse segnare contro l’Udinese, balzerebbe al decimo posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori stranieri in Serie A, superando così David Trezeguet. Ad oggi Ibrahimovic e l’ex attaccante della Juventus hanno segnato 123 gol nel campionato, ma Zlatan ha appunto la possibilità di superarlo. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per la gara contro i bianconeri, continua a leggere >>>

