VIDEO MILAN – Simon Kjaer, difensore danese classe 1989 prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, è stato presentato ieri in conferenza stampa come nuovo calciatore del Milan. Rivediamo e riascoltiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Kjaer in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

