Pioli su Calhanoglu: “Giusto non rischiarlo, spero ci sia alla prossima”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa ha parlato dell’assenza di Hakan Calhanoglu dalla lista dei convocati per Milan-Udinese. Il turco ha avuto dei fastidi muscolari in settimana e non ha recuperato: “Calhanoglu non ha recuperato dal risentimento muscolare ed è giusto non rischiarlo. Mi auguro possa essere disponibile per la prossima”. Per leggere le dichiarazioni integrali del mister rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android