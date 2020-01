Milan-Udinese, matchday live su ‘Milan Tv’: il programma

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

“Sampdoria, Cagliari, SPAL: zero gol subiti dal Milan nelle prime tre gare del nuovo anno. Un 2020 che ha visto i rossoneri pareggiare con i blucerchiati, vincere in Sardegna e qualificarsi ai Quarti di finale di Coppa Italia. La classica luce in fondo al tunnel è visibile, ma il Diavolo deve insistere. L’Udinese arriva da tre vittorie consecutive ed è imbattuta in trasferta in campionato da più di un mese. Tutti i tifosi si aspettano da parte del Milan una prestazione di livello contro l’Udinese, una prestazione importante perché dà il via al girone di ritorno. E come tale verrà trattata dal Matchday live di Milan TV, con la conduzione guidata da Giorgia Palmas, apprezzatissima dal pubblico televisivo milanista e dagli abbonati al Club Channel rossonero.

Sempre con Giorgia, Milan TV ha lavorato con grande attenzione per allestire le esclusive di domenica 19 gennaio alle 12.30. I fedelissimi del Club channel ritrovano l’appuntamento con Giorgia Palmas, alla conduzione di un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con tutte le postazioni di San Siro. Prima del fischio d’inizio, spazio alle notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 11.00 e si arriverà fino a ridosso del kickoff con le immagini in diretta dallo stadio, le immagini esclusive dell’arrivo di Kjær e Begoviće gli approfondimenti sulle dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia.

Durante la partita, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 14.30 si torna live con Giorgia Palmas e tutte le postazioni collegate per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter, ma anche con le interviste esclusive a Stefano Pioli e ai giocatori dalle zone Flash e Mix dello stadio. Infine, a seguire, la differita integrale di Milan-Udinese, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni della 20° giornata di Serie A.

Dopo i cinque gol messi a segno nelle ultime due uscite ufficiali, con una media-gol superiore a molte fasi della prima parte di questa stagione, i rossoneri sono chiamati a trovare continuità contro un avversario solido e in crescendo sia di fiducia che di condizione”.

