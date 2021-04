Milan-Genoa 2-1: fischio finale, si torna a vincere a San Siro | LIVE NEWS

Alle ore 12:30 c'è Milan-Genoa: segui con noi il live testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli. È il 'lunch match' di Serie A!

Daniele Triolo

MILAN 2-1 GENOA

13:22 - 18 apr Fischio finale! Il Milan torna a vincere a San Siro! 90+1' 13:20 - 18 apr Tiro al volo di Masiello respinto da Krunic. 90' 13:19 - 18 apr Segnalati 3 minuti di recupero. 88' 13:16 - 18 apr Dentro Krunic per Calhanoglu. 86' 13:16 - 18 apr Incredibile. Donnarumma perde palla in uscita, Genoa che tira due volte a porta vuota e Kjaer e Tomori salvano due colte sulla linea! 83' 13:12 - 18 apr Per il Genoa: dentro Behrami per Strootman. 82' 13:11 - 18 apr Gran tiro dalla distanza di Calhanoglu: botta centrale che Perin respinge. 81' 13:10 - 18 apr Punizione dalla fascia sinistra di Calhanoglu: tiro-cross bloccato da Perin. 78' 13:06 - 18 apr Ancora tiro a giro di Pjaca dal limite, palla alta. 75' 13:03 - 18 apr Altra occasione per Rebic! Cross dalla destra e Ante prova un tacco volante sul secondo palo. Blocca Perin. 74' 13:02 - 18 apr Per il Genoa: dentro Shomurodov e Pandev per Scamacca e Cassata. 73' 13:01 - 18 apr Dentro Tonali per Bennacer. 68' 13:08 - 18 apr GOOOL DEL MILAN!!! - Autogol di Scamacca! Su calcio d'angolo spizza Mandzukic e Scamacca se la mette in porta! 63' 12:51 - 18 apr Dentro Dalot, Brahim e Mandzukic per Kalulu, Saelemaekers e Leao. 62' 12:50 - 18 apr Altra enorme palla gol per il Milan! Kjaer di testa da calcio d'angolo sfiora il palo! 61' 12:49 - 18 apr Tiro di Scamacca da lontanissimo, palla fuori. 58' 12:46 - 18 apr Subito Pjaca pericoloso, tiro dal limite a lato di poco. 57' 12:46 - 18 apr Per il Genoa: dentro Pjaca e Biraschi per Destro e Ghiglione. 56' 12:45 - 18 apr Tiro da lontano di Kessie, fuori non di molto. 55' 12:44 - 18 apr Bellissima azione rossonera: Saelemaekers libera Calhanoglu al tiro con il tacco, botta di sinistro del turco che finisce alta. 49' 12:38 - 18 apr Colpo di testa di Destro, blocca Donnarumma. 48' 12:37 - 18 apr Enorme palla gol per Rebic! Palla rasoterra al centro dell'area e il croato solo colpisce a botta sicura, sparando alto! 12:34 - 18 apr Inizia il secondo tempo. PRIMO TEMPO 12:33 - 18 apr Inizia molto bene il Milan, che trova subito il vantaggio con un gran gol di Rebic. I rossoneri sembrano non accontentarsi e cercano il raddoppio, che Leao fallisce clamorosamente. Partita che sembrava comunque in controllo, finché dal nulla Destro segna di testa da corner. Nel finale di tempo, assalto rossonero che però non porta frutti. Pareggio che sta stretto. 12:18 - 18 apr Finisce il primo tempo. 45' 12:17 - 18 apr Segnalato un minuto di recupero. 44' 12:16 - 18 apr Tiro a giro di Saelemaekers dal limite, palla deviata che finisce fuori di poco. 38' 12:10 - 18 apr Ci prova subito il Milan, con Kessie che però non inquadra la porta con un tiro al volo da posizione defilata. 37' 12:08 - 18 apr Gol del Genoa. Di nuovo Destro. Di testa su calcio d'angolo mette dentro. 32' 12:03 - 18 apr Tiro di Badelj al volo dal limite, palla fuori non di molto. 29' 12:01 - 18 apr Occasione Genoa con Destro, che parte sul filo del fuorigioco e da posizione defilata cerca la porta: Donnarumma respinge. 26' 11:57 - 18 apr Ammonito Goldaniga. 19' 11:52 - 18 apr Occasione per Leao! Bella azione veloce e alla mano, Calha libera Leao sul centrodestra in area, che però scivola al momento del tiro e colpisce male. 13' 11:46 - 18 apr GOOOL DI REBIC!!! - Strepitoso gol del croato! Theo colpisce la barriera su punizione, palla che rimbalza su Rebic, che si da spalle alla porta al limite dell'area si gira e calcia al volo! 6' 11:42 - 18 apr Primo tiro rossonero, arriva alla conclusione Theo dal limite, ma la palla finisce fuori di molto. 11:37 - 18 apr Calcio d'inizio di Milan-Geno: primo pallone giocato dai rossoblù.

Il Milan vince e convince, anche se nel finale soffre e rischia. I rossoneri potrebbero segnare molto di più, ma si complicano da soli le cose. Passano subito in vantaggio con un gran gol di Rebic, poi Leao fallisce il raddoppio e alla prima occasione, su corner, Destro fa il gol dell'1-1. Reazione rossonera che nel primo tempo non porta frutti. Nella ripresa anche Rebic si divora il gol del vantaggio, poi Kjaer sfiora il palo di testa su corner. Il vantaggio, meritato, arriva su un altro corner, con Scamacca che devia nella propria porta. Poi nel finale assalto genoano, con una occasione da brividi: a porta vuota doppio tiro salvato sulla linea da Kjaer e Tomori. Il Milan alla fine vince, meritatamente, e sfata il tabù San Siro. Vittoria importante in vista degli scontri diretti che ci saranno ora.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Genoa a 'San Siro'. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, Moleri, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanović, Masiello; Ghiglione, Cassata, Badelj, Strootman, Zajć; Destro, Scamacca. A disposizione: Paleari, Biraschi, Onguené, C. Zapata, Behrami, Czyborra, Melegoni, Pjaca, Portanova, Rovella, Pandev, Shomurodov. Allenatore: Ballardini.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, Milano, dove alle ore 12:30, si disputerà Milan-Genoa, gara valida per la 31^ giornata della Serie A TIM 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match e, successivamente, il live testuale della partita.