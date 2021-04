Milan-Genoa, le probabili formazioni: i dubbi di Pioli e Ballardini

Le probabili formazioni di Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A in programma a 'San Siro'. Questi i 22 in campo?

Daniele Triolo

Alle ore 12:30, a 'San Siro', si disputerà Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, come di consueto, hanno fornito le probabili formazioni del match. Vediamo, dunque, insieme quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Davide Ballardini.

In casa rossonera è squalificato Zlatan Ibrahimović. Sono indisponibili Antonio Donnarumma, Davide Calabria e Daniel Maldini. La formazione titolare è dunque praticamente fatta. L'unico dubbio, per Pioli, è nel ruolo di terzino destro. Qui è aperto il ballottaggio tra Pierre Kalulu (favorito) e Diogo Dalot. Il capitano Alessio Romagnoli torna tra i disponibili, ma andrà in panchina.

Spazio, quindi, ancora a Fikayo Tomori nel cuore della retroguardia. Sarà Ante Rebić l'esterno sinistro offensivo titolare nel 4-2-3-1 dei rossoneri, con Rafael Leão deputato a giocare nel ruolo di centravanti. Il croato Mario Mandžukić, finalmente, sta bene, sta tornando in condizione, ma per l'ex juventino ci sarà spazio soltanto a gara in corso.

In casa rossoblu, invece, è squalificato Domenico Criscito. Sono indisponibili Federico Marchetti, Davide Zappacosta e Luca Pellegrini. C'è un dubbio in difesa tra Ivan Radovanović e l'ex Cristián Zapata ed uno a centrocampo, dove giocherà soltanto uno tra Valon Behrami e Miha Zajć. In attacco, invece, spazio alla coppia formata dall'altro ex Mattia Destro e Gianluca Scamacca.

Vediamo, dunque, insieme, le probabili formazioni di Milan-Genoa delle ore 12:30 a 'San Siro'.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (Dalot), Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, Moleri, Dalot (Kalulu), Gabbia, Romagnoli, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata (Radovanović), Masiello; Biraschi, Behrami (Zajć), Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. A disposizione: Paleari, Ghiglione, Onguené, Radovanović (C. Zapata), Cassata, Melegoni, Pjaca, Portanova, Rovella, Zajć (Behrami), Pandev, Shomurodov. Allenatore: Ballardini.