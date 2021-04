Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (18/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l'Inter di Antonio Conte: cerca la 12^ vittoria di fila sul campo del Napoli di Gennaro Gattuso per ipotecare lo Scudetto. In alto, sotto la testata, si parla di Atalanta-Juventus e dell'assenza, in casa bianconera, di Cristiano Ronaldo. Toccherà a Paulo Dybala giocare al posto del portoghese. Alle ore 12:30 c'è Milan-Genoa per il 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A: squalificato Zlatan Ibrahimović, giocherà centravanti Rafael Leão nella formazione di Stefano Pioli. Spazio, infine, al Barcellona che, grazie ad un super Lionel Messi, ha vinto la Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao.