Milan-Genoa, Meite: “Non vinciamo a San Siro da tempo, siamo pronti”

Soualiho Meite, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del 'lunch match' Milan-Genoa. La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A ed in è programma a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni: "Il calco non si sa mai. Puoi vincere o perdere. Adesso è da tanto tempo che non vinciamo in casa. Abbiamo il cuore stretto, abbiamo lavorato bene e siamo pronti a fare risultato".