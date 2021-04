Calciomercato Milan – Attacco, torna in auge l’ipotesi Depay

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Memphis Depay, classe 1994, sarà libero dal prossimo 1° luglio. Ai rossoneri piace da tempo

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , prenderà un nuovo attaccante. E Memphis Depay è un nome che, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola , potrebbe fare davvero comodo al caso dei rossoneri. La stella del Milan, Zlatan Ibrahimović , rinnoverà ufficialmente il suo contratto la prossima settimana, ma al Diavolo, in ogni caso, servirà un nuovo attaccante. Qualunque sia il futuro del croato Mario Mandžukić .

Ecco dunque che, al fianco di nomi quali Dušan Vlahović ( Fiorentina ) e Gianluca Scamacca ( Genoa ), avversario oggi dei rossoneri a 'San Siro' in campionato, torna in auge anche quello dell'olandese Depay. Classe 1994 , punto di forza dell' Olympique Lione dal gennaio 2017, l'ex PSV Eindhoven e Manchester United sarà libero sul mercato a partire dal prossimo 1° luglio .

In stagione, finora, con la maglia dell'OL di Rudi Garcia, Depay ha segnato 18 gol e fornito 9 assist in 34 gare disputate tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Che sia lui il rinforzo giusto per l'attacco del Milan di Stefano Pioli? Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>