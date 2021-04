Milan, Eranio: “A Milanello ti sentivi protetto. Su Maldini e Pioli…”

Stefano Eranio, ex giocatore di Milan e Genoa, ha ricordato i momenti con entrambe le maglie. Poi il suo pensiero sul momento rossonero

Stefano Eranio, ex giocatore di Milan e Genoa, ha ricordato i momenti con entrambe le maglie. Poi il suo pensiero sul momento rossonero ai microfoni di 'Milan TV': "Il mio Milan-Genoa di San Siro è stato quello di una partita rinviata per alluvione e l'abbiamo giocata a San Siro un mercoledì. Pareggiamo la partita all'ultimo minuto e il Genoa avrebbe meritato. A magliette invertite ricordo il Genoa-Milan a Marassi quando ero appena rientrato da un infortunio. Finì anche quella gara con il pareggio e la ricordo più per i tre punti di sutura sul sopracciglio. Ho passato 16 anni a Genova e ho ricordi indelebili. Da tifoso ho il cuore spezzato tra le due squadre, cercando di essere sempre imparziale sperando di vedere una partita combattuta. Sono le mie realtà più belle e quindi mi auguro che facciano bene entrambe le squadre"