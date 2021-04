Milan-Genoa: Diavolo, serve un’inversione di marcia a ‘San Siro’

Oggi a 'San Siro' si disputa Milan-Genoa ed i rossoneri di Stefano Pioli devono, a tutti i costi, tornare al successo tra le mura amiche

Daniele Triolo

Oggi, alle ore 12:30, si disputerà a 'San Siro' la sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Genoa di Davide Ballardini. Un match che, per il Milan, è molto importante nell'ottica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo perché, come sottolineato dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina, se il Milan, in trasferta, è una macchina da guerra, tra le mura amiche fa tremendamente fatica.

Il Diavolo non vince a 'San Siro', infatti, dallo scorso 7 febbraio, in occasione di Milan-Crotone 4-0. All'epoca, grazie alle doppiette di Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, i rossoneri mantennero il primo posto in vetta alla classifica di Serie A. Una posizione che avrebbero perso successivamente, dopo i k.o. di La Spezia e nel derby contro l'Inter, nuova capolista ed ora ad un passo dallo Scudetto.

Ma nel 2021 il Milan a 'San Siro' ha fatto molta fatica anche a segnare (appena 9 gol totali) ed i punti incamerati ne sono un'evidente testimonianza. In casa, infatti, i rossoneri hanno finora conquistato appena 23 dei 45 punti disponibili. Troppo poco per una squadra che ambisce alla Champions. Occorre, necessariamente, un'inversione di tendenza. Le gare contro Genoa, Sassuolo, Benevento e Cagliari diranno tanto in tal senso. Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>