Milan-Genoa alle 12:30, ci sono due precedenti / Serie A News

Sarà Milan-Genoa il 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A. Sono due i precedenti tranne due squadre nell'anticipo domenicale delle 12.30, entrambi nella stagione 2015/16: successo del Grifone per 1-0 al Ferraris nel settembre 2015 e vittoria dei rossoneri per 2-1 nel febbraio 2016 al Meazza. Una fascia oraria che non porta troppa fortuna al Diavolo visti i risultati: il Milan, infatti, ha pareggiato sei delle ultime 12 gare disputate alle ore 12.30 in Serie A (3V, 3P).