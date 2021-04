Milan-Genoa: le otto curiosità sul match di ‘San Siro’ | Serie A News

Le curiosità su Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 12:30 a 'San Siro'

2 - Il Milan ha raccolto 63 punti in questo campionato in 30 partite . In caso di successo contro il Genoa i rossoneri eguaglieranno lo stesso bottino di punti da loro ottenuti nell'intera Serie A 2019/2020 (66 in 38 giornate).

5 - Theo Hernández ha preso parte a nove gol in questo campionato (4 reti, 5 assist), eguagliando il suo rendimento dello scorso torneo. Inoltre, il primo dei 10 gol in Serie A del terzino francese è arrivato contro il Genoa, nella vittoria esterna rossonera dell'ottobre 2019.

6 - Franck Kessié (10) è il primo centrocampista straniero del Milan ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A dai tempi di Ricardo Kaká nel 2008/09 (16 gol).

7 - Dal suo esordio in Serie A nel 2019/20, Rafael Leão ha segnato cinque gol da subentrato in campionato, più di ogni altro giocatore del Milan (segue Ante Rebić a 4).

8 - Hakan Çalhanoğlu è il giocatore che ha creato più occasioni da gol in questo campionato (78), e otto di queste si sono trasformate in assist. Solo nel 2019/20 il giocatore turco ha servito più passaggi vincenti (9) in una singola stagione, in carriera, tra Serie A e Bundesliga.