Calciomercato Milan – Mandzukic punta a (ri)guadagnarsi il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mario Mandzukic partirà dalla panchina oggi contro il Genoa. Ma vuole mettersi in mostra

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, presentando Milan-Genoa, ha parlato anche di Mario Mandzukic. Il centravanti croato, classe 1986, ha infatti perfettamente recuperato dalla lesione al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop e, adesso, è pronto a dare il suo contributo alla causa rossonera.

Oggi pomeriggio, in Milan-Genoa, Mandzukic non partirà titolare. Giocherà, infatti, Rafael Leão nel ruolo di centravanti, al posto dello squalificato Zlatan Ibrahimović. Ma per l'ex juventino, come evidenziato dalla 'rosea', ci sarà sicuramente spazio a gara in corso. Il numero 9 vuole mettersi in mostra perché da questa partita e dalle prossime sette dipenderà il suo futuro al Milan.

La situazione di Mandzukic, infatti, è chiara: ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo per la stagione 2021-2022. Un'opzione, però, che il Milan potrà esercitare nel prossimo calciomercato estivo solo se Mandzukic, nel frattempo, avrà dimostrato di essere un calciatore importante per la squadra di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, ieri, in conferenza stampa a Milanello ne ha elogiato le caratteristiche tecniche ed umane.

A questo proposito: non è da tutti rinunciare ad un mese di stipendio (250mila euro netti) poiché infortunato. Soldi che, tramite 'Fondazione Milan', ora, aiuteranno delle famiglie bisognose. Mandzukic è un grande uomo, prima che un grande calciatore. Ed al Milan servono persone così. Quello che ne sarà di lui, però, sarà deciso dal campo. E, si dice, Mandzukic ha sofferto il fatto di non aver potuto aiutare la squadra.

Specialmente nel periodo in cui, senza Ibrahimović, il Milan ha rallentato, raccogliendo solo 4 punti su 9 contro Hellas Verona, Udinese e Napoli. Finora, in Serie A con il Milan, Mandzukic ha giocato appena quattro spezzoni di gara, per un totale di 158'. Ora, dopo due mesi senza campo, l'obiettivo del croato non può essere quello di giocare il più possibile e di segnare più reti possibili per i rossoneri.

Gol e prestazioni da Champions, infatti, già a partire da oggi (possibile ingresso per 30, 45 minuti al massimo) possono valere il rinnovo del suo contratto più di quanto possa valere la stessa qualificazione alla massima competizione europea per club di calcio. Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>