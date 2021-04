Milan, Pioli: “Mandzukic è forte e con valori importanti, ci aiuterà” | News

Le ultime notizie sul Milan. Stefano Pioli ha parlato di Mario Mandzukic durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa

Stefano Pioli, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato di Mario Mandzukic. L'attaccante, dopo essere stato indisponibile a causa di alcuni problemi fisici, ha rinunciato anche al suo stipendio nel mese di Marzo. Adesso vuole essere decisivo e meritarsi la conferma sul campo. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Sono contento stia bene Mario, non ha i 90 minuti, ma ci può dare presenza e si sa muovere molto bene. Penso sia forte e con valori importanti, l'ha sempre dimostrato. Queste ultime impartite sono importanti per tutti noi. "Mandzukic ha sofferto tantissimo il non essere a disposizione e non poter aiutare. E' arrivato con grande entusiasmo, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Il gesto ne conferma i valori. Ci può aiutare e ci aiuterà". Leggi il resto della conferenza stampa di Stefano Pioli.