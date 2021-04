Conferenza Milan-Genoa: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Milan-Genoa in conferenza stampa. Ecco tutte le sue parole, raccolte live.

Come di consueto, alla vigilia di Milan-Genoa, ecco la conferenza stampa di Stefano Pioli. La sfida si disputerà domenica pomeriggio, alle ore 12:30 a San Siro. La gara sarà valida per la 31^ giornata della Serie A 2020-2021. Il tecnico rossonero Pioli si troverà finalmente con la rosa praticamente al completo: solo Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere out, visto che lo svedese classe 1981 è squalificato. L'allenatore emiliano promette battaglia per ritornare vicini al primo posto in classifica. Intanto, il Milan approfitterà della presenza di Scamacca a San Siro per osservarlo >>>