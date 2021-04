Milan-Genoa, la probabile formazione di Pioli / News

Rush finale di stagione con Pioli che ritrova quasi tutti i titolari in vista di Milan-Genoa, ecco dunque la sua probabile formazione.

Manca poco al termine della stagione e la probabile formazione rossonera di Milan-Genoa vede finalmente in campo quasi tutti i titolari. Per questo rush finale Stefano Pioli potrà contare su praticamente tutti gli effettivi. Una situazione molto importante in ottica lotta per la Champions League. Il Milan è al secondo posto in classifica, ma le inseguitrici sono tutte a distanza ravvicinatissima. Da sfatare c'è anche un po' il tabù San Siro, dove il Diavolo fa moltissima fatica. Scopriamo dunque qual è la probabile formazione in vista di Milan-Genoa, 31^ giornata del campionato di Serie A, che Pioli è pronto a mandare in campo.