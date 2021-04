Milan-Genoa, ‘San Siro’ stregato. Nel 2007 e 2008 fu anche peggio …

Si gioca, alle ore 12:30, il 'lunch match' Milan-Genoa a 'San Siro'. Tra le mura amiche il Diavolo non vince dal 7 febbraio. Numeri e stats

Oggi, alle ore 12:30 , si giocherà Milan-Genoa , 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A a 'San Siro'. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione del Diavolo tra le mura amiche poiché, in questa stagione, i ragazzi di Stefano Pioli spesso deludono quando giocano in casa.

Il Milan, infatti, ha conquistato appena 23 punti sui 45 disponibili a 'San Siro' finora in campionato. Contro il Genoa servirà, giocoforza, un'inversione di tendenza se si vorrà puntare con decisione un posto nella prossima edizione della Champions League . In casa, a conti fatti, il Milan non vince dal 4-0 al Crotone dello scorso 7 febbraio , esattamente da quattro gare .

Nell'era dei tre punti a vittoria, poi, proprio in quella stagione, 2007-2008, il Milan aveva raccolto, alla 30^ giornata, meno punti in casa rispetto all'attuale campionato: in quell'occasione furono 19 contro i 23 di questa edizione della Serie A. Infine, in casa, il Diavolo ha già incassato 21 reti in 15 gare. Peggio riuscì a fare soltanto nelle stagioni 1932-1933 (con 22 gol) e 1941-1942 (con 27). Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>