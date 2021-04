Milan-Genoa, Pioli chiede una gioia anche in casa: servono punti interni

Oggi alle ore 12:30 si gioca Milan-Genoa: il tecnico rossonero Stefano Pioli auspica che la sua squadra torni a vincere in casa dopo due mesi

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello di Milan-Genoa, gara in programma oggi alle ore 12:30 a 'San Siro'. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni più interessanti dell'intervento dell'allenatore emiliano.

"Siamo a metà della salita e finché non vedi la rampa finale devi dare tanto e pedalare, testa bassa sul manubrio - ha spiegato Pioli in vista di Milan-Genoa -. Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e siamo tutti sotto esame. Devi essere preoccupato, così lo prepari meglio e io ho visto una squadra preoccupata".

Il Milan, a 'San Siro', non vince da due mesi in Serie A. Contro il Genoa la rinascita? Così Pioli: "Dobbiamo desiderare di vincere. Vogliamo tornare al successo a 'San Siro' dove non ci riusciamo da un po' di tempo. Serve qualità, scelte precise. Nell'ultimo quarto di campo, in casa, siamo stati meno qualitativi ma è lì che spesso si decidono le partite".

Pioli ha poi proseguito così in vista di Milan-Genoa: "Abbiamo analizzato bene le nostre gare casalinghe, spesso nell'ultimo passaggio siamo stati meno bravi, anche in termini di convinzione, ed è in quella zona che si decidono le partite. Ci vorranno attenzione e determinazione, servirà un approccio più aggressivo ed intenso. Andare in vantaggio può sempre fare la differenza".

In Milan-Genoa, Pioli schiererà dall'inizio Rafael Leão, ma porterà in panchina Mario Mandžukić, che è pronto a dare il suo contributo ai rossoneri in questo rush finale di stagione. "Sono felice che Mario stia bene. Non ha i 90' nelle gambe, ma ha fatto un'ottima settimana di lavoro. Ha sofferto per non essere stato a disposizione negli ultimi mesi ma si è sempre comportato da grande professionista. Potrà essere molto utile". Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>